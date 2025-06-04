رمز SWIFT لـ National Bank of Dominica في دومينيكا

رمز سويفت الرئيسي لبنك National Bank of Dominica في دومينيكا هو NCDMDMDMXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في دومينيكا، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب National Bank of Dominica في دومينيكا، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام NCDMDMDMXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.