رمز SWIFT لـ Exim Bank (Djibouti) S.A في جيبوتي

رمز سويفت الرئيسي لبنك Exim Bank (Djibouti) S.A في جيبوتي هو EXTNDJJDXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في جيبوتي، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Exim Bank (Djibouti) S.A في جيبوتي، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام EXTNDJJDXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.