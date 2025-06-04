رمز SWIFT لـ Banque Centrale de Djibouti في جيبوتي

رمز سويفت الرئيسي لبنك Banque Centrale de Djibouti في جيبوتي هو BCDJDJJDXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في جيبوتي، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Banque Centrale de Djibouti في جيبوتي، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام BCDJDJJDXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.