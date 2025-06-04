رمز SWIFT لـ Sydbank A/S في الدانمارك

رمز سويفت الرئيسي لبنك Sydbank A/S في الدانمارك هو SYBKDK22XXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في الدانمارك، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Sydbank A/S في الدانمارك، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام SYBKDK22XXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.