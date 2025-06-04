رمز SWIFT لـ Arbejdernes Landsbank A/S في الدانمارك

رمز سويفت الرئيسي لبنك Arbejdernes Landsbank A/S في الدانمارك هو ALBADKKKXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في الدانمارك، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Arbejdernes Landsbank A/S في الدانمارك، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام ALBADKKKXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.