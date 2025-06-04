رمز SWIFT لـ AstroBank Public Company في قبرص

رمز سويفت الرئيسي لبنك AstroBank Public Company في قبرص هو PIRBCY2NXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في قبرص، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب AstroBank Public Company في قبرص، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام PIRBCY2NXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.