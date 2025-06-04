رمز SWIFT لـ RBC Royal Bank N.V في كوراساو

رمز سويفت الرئيسي لبنك RBC Royal Bank N.V في كوراساو هو RBTTCWCUXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في كوراساو، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب RBC Royal Bank N.V في كوراساو، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام RBTTCWCUXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.