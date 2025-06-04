رمز SWIFT لـ Centrale Bank van Curacao en Sint Maarten في كوراساو

رمز سويفت الرئيسي لبنك Centrale Bank van Curacao en Sint Maarten في كوراساو هو CBCSCWCUXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في كوراساو، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Centrale Bank van Curacao en Sint Maarten في كوراساو، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام CBCSCWCUXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.