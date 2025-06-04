رمز SWIFT لـ Raiffeisenbank Austria d.d في كرواتيا

رمز سويفت الرئيسي لبنك Raiffeisenbank Austria d.d في كرواتيا هو RZBHHR2XXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في كرواتيا، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Raiffeisenbank Austria d.d في كرواتيا، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام RZBHHR2XXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.