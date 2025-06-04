رمز SWIFT لـ Banque Federale de Commerce في جزر القمر

رمز سويفت الرئيسي لبنك Banque Federale de Commerce في جزر القمر هو BFDCKMKMXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في جزر القمر، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Banque Federale de Commerce في جزر القمر، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام BFDCKMKMXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.