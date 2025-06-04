رمز SWIFT لـ Banque Centrale des Comores في جزر القمر

رمز سويفت الرئيسي لبنك Banque Centrale des Comores في جزر القمر هو COCBKMKMXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في جزر القمر، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Banque Centrale des Comores في جزر القمر، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام COCBKMKMXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.