رمز SWIFT لـ Banco Interatlantico في الرأس الأخضر

رمز سويفت الرئيسي لبنك Banco Interatlantico في الرأس الأخضر هو CGDICVCPXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في الرأس الأخضر، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Banco Interatlantico في الرأس الأخضر، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام CGDICVCPXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.