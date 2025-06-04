رمز SWIFT لـ BOA Burkina Faso في بوركينا فاسو

رمز سويفت الرئيسي لبنك BOA Burkina Faso في بوركينا فاسو هو AFRIBFBFXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في بوركينا فاسو، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب BOA Burkina Faso في بوركينا فاسو، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام AFRIBFBFXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.