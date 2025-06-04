رمز SWIFT لـ Baiduri Bank في بروناي دار السلام

رمز سويفت الرئيسي لبنك Baiduri Bank في بروناي دار السلام هو BAIDBNBBXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في بروناي دار السلام، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Baiduri Bank في بروناي دار السلام، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام BAIDBNBBXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.