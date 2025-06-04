رمز SWIFT لـ Bank of Botswana في بوتسوانا

رمز سويفت الرئيسي لبنك Bank of Botswana في بوتسوانا هو BBOTBWGXXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في بوتسوانا، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Bank of Botswana في بوتسوانا، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام BBOTBWGXXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.