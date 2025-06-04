رمز SWIFT لـ Bank of Baroda Botswana في بوتسوانا

رمز سويفت الرئيسي لبنك Bank of Baroda Botswana في بوتسوانا هو BARBBWGXXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في بوتسوانا، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Bank of Baroda Botswana في بوتسوانا، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام BARBBWGXXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.