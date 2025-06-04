رمز SWIFT لـ Raiffeisen Bosnia في البوسنة والهرسك

رمز سويفت الرئيسي لبنك Raiffeisen Bosnia في البوسنة والهرسك هو RZBABA2SXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في البوسنة والهرسك، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Raiffeisen Bosnia في البوسنة والهرسك، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام RZBABA2SXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.