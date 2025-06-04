رمز SWIFT لـ Intesa Sanpaolo Bosnia في البوسنة والهرسك

رمز سويفت الرئيسي لبنك Intesa Sanpaolo Bosnia في البوسنة والهرسك هو UPBKBA22XXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في البوسنة والهرسك، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Intesa Sanpaolo Bosnia في البوسنة والهرسك، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام UPBKBA22XXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.