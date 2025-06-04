رمز SWIFT لـ Intesa Sanpaolo Bosnia في البوسنة والهرسك
رمز SWIFT/BIC لـ Intesa Sanpaolo Bosnia هو UPBKBA22XXX. مع ذلك، قد يستخدم Intesa Sanpaolo Bosnia رموز SWIFT/BIC مختلفة حسب الخدمة أو الفرع. إذا لم تكن متأكدًا من الرمز المناسب، يُرجى التواصل مع المستلم أو التواصل مع Intesa Sanpaolo Bosnia مباشرةً.
UPBKBA22XXX
اسم البنك
INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
رمز السرعة
UPBKBA22XXX
عنوان
OBALA KULINA BANA 9A
مدينة
SARAJEVO
دولة
BOSNIA AND HERZEGOVINA
هذا هو رمز SWIFT/BIC الرئيسي لـ Intesa Sanpaolo Bosnia في Bosnia and Herzegovina
الفروع المحلية
يمكنك العثور أدناه على الفروع المحلية لـ Intesa Sanpaolo Bosnia في Bosnia and Herzegovina.
حول UPBKBA22XXX
رمز سويفت الرئيسي لبنك Intesa Sanpaolo Bosnia في البوسنة والهرسك هو UPBKBA22XXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في البوسنة والهرسك، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Intesa Sanpaolo Bosnia في البوسنة والهرسك، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام UPBKBA22XXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.
استخدام UPBKBA22XXX
يمكنك استخدام رمز SWIFT/BIC الرئيسي لبنك Intesa Sanpaolo Bosnia UPBKBA22XXX في الحالات التالية:
إرسال حوالة مالية دولية إلى Intesa Sanpaolo Bosnia في البوسنة والهرسك
عدم تقديم المستلم رمز SWIFT/BIC خاص بالفرع
يُعالج بنك Intesa Sanpaolo Bosnia الدفعة مركزيًا من خلال مكتبه الرئيسي
يُرجى استخدام رمز SWIFT/BIC افتراضي شائع الاستخدام
تحقق من دفع SWIFT الخاص بك بحثًا عن الأخطاء
قبل إرسال دفعة سويفت، تأكد جيدًا من تطابق رمز سويفت مع بنك المستلم، ومن إدخال رقم الحساب واسمه بشكل صحيح. حتى الأخطاء البسيطة قد تؤخر أو تمنع التحويل. تواصل مع بنكك إذا أجريت تحويلًا بتفاصيل غير صحيحة.
هل تستلم الدفعة إلى Intesa Sanpaolo Bosnia في البوسنة والهرسك؟
لاستلام دفعة دولية إلى حسابك في Intesa Sanpaolo Bosnia في البوسنة والهرسك، ستحتاج إلى إدخال رمز SWIFT/BIC الصحيح، ورقم الحساب، وبيانات مصرفية أخرى. تأكد من أن المُرسِل لديه المعلومات الصحيحة لتجنب أي تأخير.
هل أنت مستعد لإرسال الأموال إلى Intesa Sanpaolo Bosnia؟
يُسهّل Xe إرسال الأموال إلى Intesa Sanpaolo Bosnia وآلاف البنوك الأخرى حول العالم. مع دعم لأكثر من 130 عملة، والتحويلات إلى 190 دولة، يمكنك إرسال أموالك بثقة.
الأسئلة الشائعة
رمز سويفت للمكتب الرئيسي لبنك Intesa Sanpaolo Bosnia هو UPBKBA22XXX. يُستخدم هذا الرمز عادةً للتحويلات البنكية الدولية إلى مقر البنك الرئيسي في {{city}}. وهو يُحدد هوية Intesa Sanpaolo Bosnia في شبكة سويفت، مما يضمن توجيه الأموال إلى المؤسسة المالية الصحيحة.
إذا كنت لا تعرف رمز سويفت الخاص بفرعك المحلي، يمكنك عادةً استخدام رمز سويفت الخاص بالمكتب الرئيسي (UPBKBA22XXX) لاستلام المدفوعات الدولية. مع ذلك، يُفضل التأكد من مصرفك لتجنب أي تأخير محتمل. يمكنك العثور على الرمز الصحيح من خلال مراجعة بوابة الخدمات المصرفية الإلكترونية، أو التواصل مع خدمة العملاء، أو مراجعة كشف حساب مصرفي حديث.
نعم، يُعدّ استخدام رمز سويفت الخاص بالمكتب الرئيسي (UPBKBA22XXX) آمنًا بشكل عام لاستلام المدفوعات الدولية، خاصةً إذا لم يكن لدى فرعك المحلي رمز مخصص. سيظل بإمكان Intesa Sanpaolo Bosnia توجيه الأموال إلى حسابك باستخدام رقم حسابك الكامل وبيانات تعريفية أخرى. مع ذلك، يُرجى دائمًا التحقق من هذا النهج مع مصرفك، خاصةً في المعاملات الكبيرة.
للعثور على رمز سويفت الصحيح لفرعك في Intesa Sanpaolo Bosnia، لديك بعض الخيارات:
استخدم أداة البحث عن رمز سويفت للفرع - أسهل طريقة للتحقق مما إذا كان لفرعك رمز سويفت فريد أم يجب عليك استخدام رمز المكتب الرئيسي (UPBKBA22XXX).
سجّل دخولك إلى منصة الخدمات المصرفية الإلكترونية لـ Intesa Sanpaolo Bosnia وراجع تعليمات التحويل البنكي.
-تواصل مع فرعك المحلي أو اتصل بخدمة عملاء Intesa Sanpaolo Bosnia.
اطلع على كشف حساب بنكي حديث أو دفتر شيكات، والذي قد يتضمن تفاصيل الدفع الدولي.
إذا لم يكن لفرعك رمز سويفت فريد، يمكنك عادةً استخدام UPBKBA22XXX.
إذا أدخلت رمز SWIFT خاطئًا:
قد تتأخر دفعتك أو تُرفض.
قد تُرسل الأموال إلى المؤسسة المالية الخطأ، وقد يستغرق استردادها بعض الوقت.
قد تفرض بعض البنوك رسومًا على المدفوعات المرتجعة أو الموجهة بشكل خاطئ.
لتجنب ذلك، تأكد دائمًا من رمز SWIFT ومعلومات الحساب قبل إرسال أي حوالة.
في معظم الحالات، ستحتاج إلى رمز سويفت لاستلام المدفوعات الدولية، إذ يُحدد البنك المُستقبِل ويضمن التوجيه الصحيح. وحسب البلد وطريقة التحويل، قد يحتاج المُرسِل أيضًا إلى تفاصيل إضافية مثل رقم حسابك، أو رقم التوجيه، أو رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN).
نعم، عادةً ما يمتلك بنك Intesa Sanpaolo Bosnia رمز سويفت رئيسيًا (UPBKBA22XXX) بالإضافة إلى رموز سويفت خاصة بفروع محددة في مواقع محددة. إذا تمكنت من العثور على رمز سويفت لفرعك المحلي، فمن الأفضل استخدامه لضمان دقة التوجيه. إذا لم يكن لفرعك رمز فريد أو كنت غير متأكد، فإن استخدام الرمز الرئيسي مقبول عمومًا لاستلام المدفوعات الدولية.
UPBKBA22XXX هو رمز سويفت القياسي المستخدم في المكتب الرئيسي لبنك Intesa Sanpaolo Bosnia في {{city}}. قد يكون لدى كيانات أخرى في Intesa Sanpaolo Bosnia، مثل فروعها في دول أو وحدات أعمال مختلفة، رموز سويفت خاصة بها، خاصةً لعمليات الشركات أو الخدمات المصرفية الاستثمارية. يكمن الاختلاف في الموقع أو الغرض التجاري، ولكن بالنسبة لمعظم التحويلات الشخصية والتجارية الصغيرة إلى البوسنة والهرسك، فإن UPBKBA22XXX هو الرمز الصحيح والكافي.
