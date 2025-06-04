رمز SWIFT لـ BBI في البوسنة والهرسك

رمز سويفت الرئيسي لبنك BBI في البوسنة والهرسك هو BBIBBA22XXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في البوسنة والهرسك، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب BBI في البوسنة والهرسك، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام BBIBBA22XXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.