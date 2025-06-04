رمز SWIFT لـ Orco Bank Bonaire في بونيير

رمز سويفت الرئيسي لبنك Orco Bank Bonaire في بونيير هو ORBABQBNXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في بونيير، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Orco Bank Bonaire في بونيير، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام ORBABQBNXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.