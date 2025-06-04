رمز SWIFT لـ T Bank في بوتان

رمز سويفت الرئيسي لبنك T Bank في بوتان هو TBBTBTBTXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في بوتان، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب T Bank في بوتان، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام TBBTBTBTXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.