رمز SWIFT لـ Bhutan National Bank في بوتان

رمز سويفت الرئيسي لبنك Bhutan National Bank في بوتان هو BNBTBTBTXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في بوتان، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Bhutan National Bank في بوتان، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام BNBTBTBTXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.