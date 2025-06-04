رمز SWIFT لـ Banque Atlantique Benin في بنين

رمز سويفت الرئيسي لبنك Banque Atlantique Benin في بنين هو ATBJBJBJXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في بنين، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Banque Atlantique Benin في بنين، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام ATBJBJBJXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.