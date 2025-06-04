رمز SWIFT لـ CIBC Barbados في باربادوس

رمز سويفت الرئيسي لبنك CIBC Barbados في باربادوس هو FCIBBBBBXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في باربادوس، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب CIBC Barbados في باربادوس، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام FCIBBBBBXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.