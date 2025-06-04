رمز SWIFT لـ National Bank في بنجلاديش

رمز سويفت الرئيسي لبنك National Bank في بنجلاديش هو NBLBBDDHXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في بنجلاديش، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب National Bank في بنجلاديش، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام NBLBBDDHXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.