رمز SWIFT لـ Mutual Trust Bank في بنجلاديش

رمز سويفت الرئيسي لبنك Mutual Trust Bank في بنجلاديش هو MTBLBDDHXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في بنجلاديش، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Mutual Trust Bank في بنجلاديش، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام MTBLBDDHXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.