رمز SWIFT لـ First Security Islami Bank في بنجلاديش

رمز سويفت الرئيسي لبنك First Security Islami Bank في بنجلاديش هو FSEBBDDHXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في بنجلاديش، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب First Security Islami Bank في بنجلاديش، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام FSEBBDDHXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.