رمز SWIFT لـ Dutch-Bangla Bank في بنجلاديش

رمز سويفت الرئيسي لبنك Dutch-Bangla Bank في بنجلاديش هو DBBLBDDHXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في بنجلاديش، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Dutch-Bangla Bank في بنجلاديش، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام DBBLBDDHXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.