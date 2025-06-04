رمز SWIFT لـ Dhaka Bank في بنجلاديش

رمز سويفت الرئيسي لبنك Dhaka Bank في بنجلاديش هو DHBLBDDHXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في بنجلاديش، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Dhaka Bank في بنجلاديش، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام DHBLBDDHXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.