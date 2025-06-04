رمز SWIFT لـ National Bank of Bahrain في البحرين

رمز سويفت الرئيسي لبنك National Bank of Bahrain في البحرين هو NBOBBHBMXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في البحرين، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب National Bank of Bahrain في البحرين، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام NBOBBHBMXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.