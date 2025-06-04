رمز SWIFT لـ Rabitabank في أذربيجان

رمز سويفت الرئيسي لبنك Rabitabank في أذربيجان هو RBTAAZ22XXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في أذربيجان، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Rabitabank في أذربيجان، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام RBTAAZ22XXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.