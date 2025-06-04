رمز SWIFT لـ International Bank of Azerbaijan في أذربيجان

رمز سويفت الرئيسي لبنك International Bank of Azerbaijan في أذربيجان هو IBAZAZ2XXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في أذربيجان، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب International Bank of Azerbaijan في أذربيجان، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام IBAZAZ2XXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.