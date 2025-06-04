رمز SWIFT لـ AccessBank في أذربيجان

رمز سويفت الرئيسي لبنك AccessBank في أذربيجان هو ACABAZ22XXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في أذربيجان، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب AccessBank في أذربيجان، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام ACABAZ22XXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.