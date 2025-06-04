رمز SWIFT لـ Bank of Queensland في أستراليا

رمز سويفت الرئيسي لبنك Bank of Queensland في أستراليا هو QBANAU4BXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في أستراليا، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Bank of Queensland في أستراليا، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام QBANAU4BXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.