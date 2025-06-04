رمز SWIFT لـ Banco di Caribe Aruba في أروبا

رمز سويفت الرئيسي لبنك Banco di Caribe Aruba في أروبا هو BDCCAWAWXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في أروبا، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Banco di Caribe Aruba في أروبا، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام BDCCAWAWXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.