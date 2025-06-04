رمز SWIFT لـ Armeconombank في أرمينيا

رمز سويفت الرئيسي لبنك Armeconombank في أرمينيا هو ARECAM22XXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في أرمينيا، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Armeconombank في أرمينيا، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام ARECAM22XXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.