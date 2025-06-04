رمز SWIFT لـ Republic Bank Anguilla في أنجيلا

رمز سويفت الرئيسي لبنك Republic Bank Anguilla في أنجيلا هو RBNKAIAIXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في أنجيلا، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Republic Bank Anguilla في أنجيلا، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام RBNKAIAIXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.