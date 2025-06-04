رمز SWIFT لـ Banque de l'Agriculture et du Developpement Rural في الجزائر

رمز سويفت الرئيسي لبنك Banque de l'Agriculture et du Developpement Rural في الجزائر هو BADRDZALXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في الجزائر، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Banque de l'Agriculture et du Developpement Rural في الجزائر، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام BADRDZALXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.