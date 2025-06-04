رمز SWIFT لـ ProCredit Bank Albania في ألبانيا

رمز سويفت الرئيسي لبنك ProCredit Bank Albania في ألبانيا هو FEFAALTRXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في ألبانيا، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب ProCredit Bank Albania في ألبانيا، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام FEFAALTRXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.