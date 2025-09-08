يجب عليك استخدام UNCRSKBXOWN عند إرسال أو استلام التحويلات البنكية الدولية إلى UNICREDIT BANK CZ AND SK, SK BRANCH في المدينة والعنوان المذكورين أعلاه. يحدد هذا الرمز بنك المستلم والفرع التابع له، خاصةً عند إرسال الأموال عبر الحدود من خلال شبكة SWIFT. قد لا تتطلب بعض الدول أو أنواع الدفع رمز SWIFT، لذا تأكد دائمًا من المستلم أو البنك قبل بدء التحويل.