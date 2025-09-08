يجب عليك استخدام SEDTIT21XXX عند إرسال أو استلام التحويلات البنكية الدولية إلى SOCIETA' EUROPEA INDUSTRIALE PORTE S.R.L. O IN FORMA ABBREVIATA SEIP S.R.L. في المدينة والعنوان المذكورين أعلاه. يحدد هذا الرمز بنك المستلم والفرع التابع له، خاصةً عند إرسال الأموال عبر الحدود من خلال شبكة SWIFT. قد لا تتطلب بعض الدول أو أنواع الدفع رمز SWIFT، لذا تأكد دائمًا من المستلم أو البنك قبل بدء التحويل.