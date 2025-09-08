يجب عليك استخدام OLNAUS4AXXX عند إرسال أو استلام التحويلات البنكية الدولية إلى OLD NATIONAL BANK (FINANCIAL INSTITUTIONS GROUP) في المدينة والعنوان المذكورين أعلاه. يحدد هذا الرمز بنك المستلم والفرع التابع له، خاصةً عند إرسال الأموال عبر الحدود من خلال شبكة SWIFT. قد لا تتطلب بعض الدول أو أنواع الدفع رمز SWIFT، لذا تأكد دائمًا من المستلم أو البنك قبل بدء التحويل.