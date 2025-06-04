ليس دائماً. تستخدم بعض البنوك رمز سويفت واحد (عادةً ما يكون رمز المكتب الرئيسي الذي ينتهي ب XXX) لجميع الفروع. يقوم البعض الآخر بتعيين رموز سويفت فريدة من نوعها للفروع الفردية، وغالباً ما تكون هذه الرموز ذات أحرف ثلاثة أخيرة محددة. إذا كان المستلم يقدم رمزًا خاصًا بالفرع، فمن الأفضل استخدامه، فقد يساعد ذلك في تسريع المعالجة أو ضمان وصول الدفعة إلى الموقع الصحيح بشكل أسرع.