رمز SWIFT لـ CALASTONE LTD هو
CLAOGB2L PET
اسم البنك
CALASTONE LTD
مدينة
LONDON
عنوان
FLOOR 4, BIRCHIN COURT, 20 BIRCHIN LANE, LONDON, GREATER LONDON, EC3V 9DU
دولة
UNITED KINGDOM
يتم التحقق من رمز SWIFT وتحديثه بانتظام
الإجمالي
متى يجب أن أستخدم CLAOGB2LPET ؟
تُستخدم رموز سويفت لضمان وصول أموالك إلى المكان الصحيح عند إرسال الأموال أو استلامها عبر الحدود. استخدم CLAOGB2LPET عندما تريد إرسال بريد إلكتروني إلى CALASTONE LTD على العنوان والمدينة والبلد المذكورين أعلاه. تأكد دائمًا من أن رمز سويفت الذي تستخدمه ينتمي إلى البنك الوجهة.
التفكيك CLAOGB2LPET
تتألف رموز سويفت/رموز سويفت/رمز معرّف العميل الدولي (SWIFT/BIC) من 8 إلى 11 حرفًا ورقمًا لتحديد بنك وفرع معين في العالم.
رمز البنك (CLAO): تمثل هذه الأحرف الأربعة CALASTONE LTD
رمز البلد (GB): يوضح هذان الحرفان بلد البنك المملكة المتحدة.
رمز الموقع (2L): يشير هذان الرمزان إلى موقع المكتب الرئيسي للبنك.
رمز الفرع (PET): تحدد هذه الأرقام الثلاثة فرعًا معينًا. رموز BIC التي تنتهي بـ "XXX"، فهي تشير إلى المكتب الرئيسي للبنك.
CALASTONE LTD تفاصيل الكود
رموز سويفت الصحيحة ضرورية لتجنب أي مشاكل أو تأخير في تحويلاتك. قبل استخدامك لرمز سويفت، تأكد من
تحقق من البنك: تحقق مرة أخرى من تطابق اسم البنك مع اسم البنك المستلم.
تحقق من اسم الفرع: إذا كنت تستخدم رمز سويفت خاص بفرع معين، فتأكد من أن هذا الفرع يطابق فرع المستلم.
تأكيد البلد: لدى البنوك مواقع في جميع أنحاء العالم. تحقق من أن رمز سويفت يتوافق مع بلد البنك الوجهة.
الأسئلة المتداولة حول CLAOGB2LPET
رمز سويفت هو مُعرِّف فريد يُستخدم للتعرف على البنوك والمؤسسات المالية حول العالم للتحويلات المالية الدولية. SWIFT تعني جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (SWIFT). تساعد هذه الرموز في ضمان توجيه المدفوعات إلى البنك والبلد الصحيحين. يتكون رمز سويفت النموذجي من 8 أو 11 حرفًا ويتضمن معلومات عن البنك والبلد والموقع وأحيانًا فرعًا معينًا.
ليس دائماً. تستخدم بعض البنوك رمز سويفت واحد (عادةً ما يكون رمز المكتب الرئيسي الذي ينتهي ب XXX) لجميع الفروع. يقوم البعض الآخر بتعيين رموز سويفت فريدة من نوعها للفروع الفردية، وغالباً ما تكون هذه الرموز ذات أحرف ثلاثة أخيرة محددة. إذا كان المستلم يقدم رمزًا خاصًا بالفرع، فمن الأفضل استخدامه، فقد يساعد ذلك في تسريع المعالجة أو ضمان وصول الدفعة إلى الموقع الصحيح بشكل أسرع.
يجب عليك استخدام CLAOGB2LPET عند إرسال أو استلام التحويلات البرقية الدولية إلى CALASTONE LTD في المدينة والعنوان المذكورين أعلاه. يحدد بنك المستلم وفرعه، خاصة عند إرسال الأموال عبر الحدود عبر شبكة سويفت. قد لا تتطلب بعض البلدان وأنواع المدفوعات رمز سويفت، لذا تحقق دائمًا من المستلم أو البنك الذي تتعامل معه قبل بدء التحويل.
رمز SWIFT/BIC CLAOGB2LPET مخصص ل CALASTONE LTD التحويلات الدولية. فيما يلي تفصيل لما يعنيه كل جزء من الكود:
CLAO - هذا هو رمز البنك الذي يمثل CALASTONE LTD
GB - هذا هو رمز البلد الذي يُظهر أن البنك يقع في المملكة المتحدة
2L - هذا هو رمز الموقع، الذي يشير إلى المكتب الرئيسيللبنك
PET - هذا هو رمز الفرع، وعندما يظهر على شكل "XXX"، فإنه يشير إلى المكتب الرئيسي أو الفرع الرئيسي
نعم، يجوز لـ CALASTONE LTD تشغيل فروع متعددة. قد يخدم كل فرع مناطق مختلفة، ويقدم خدمات مختلفة، وعندما يتعلق الأمر بالتحويلات البرقية الدولية - قد يستخدم بعضها رموز SWIFT مختلفة. من المهم تحديد الفرع المحدد الذي يوجد به حسابك عند تقديم تعليمات الدفع.
إذا كنت تستخدم رمز سويفت خاطئ، فقد يتأخر دفعك أو يتم توجيهه بشكل خاطئ أو حتى يتم رفضه من قبل البنك المتلقي. في بعض الحالات، قد يتم إعادة الأموال إلى المرسل، وقد يتم تطبيق رسوم إضافية. تأكد دائمًا من تطابق رمز سويفت مع رمز الفرع أو رمز المكتب الرئيسي الرسمي. إذا كنت غير متأكد، اتصل بـ CALASTONE LTD قبل إجراء التحويل.
