١ YER إلى ZWL

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٠٫٠٥٣٧٤٦٠٣١ الدولار الزيمبابوي

1 ZWL = ١٨٫٦٠٦٠ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى الدولار الزيمبابوي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٢:٢٩ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى الدولار الزيمبابوي

yer
YER
zwl
ZWL
١ YER٠٫٠٥٣٧٤٦ ZWL
٥ YER٠٫٢٦٨٧٣ ZWL
١٠ YER٠٫٥٣٧٤٦ ZWL
٢٥ YER١٫٣٤٣٦٥ ZWL
٥٠ YER٢٫٦٨٧٣ ZWL
١٠٠ YER٥٫٣٧٤٦ ZWL
٥٠٠ YER٢٦٫٨٧٣ ZWL
١٬٠٠٠ YER٥٣٫٧٤٦ ZWL
٥٬٠٠٠ YER٢٦٨٫٧٣ ZWL
١٠٬٠٠٠ YER٥٣٧٫٤٦ ZWL

حوِّل الدولار الزيمبابوي إلى الريال اليمني

zwl
ZWL
yer
YER
١ ZWL١٨٫٦٠٦ YER
٥ ZWL٩٣٫٠٣٠١ YER
١٠ ZWL١٨٦٫٠٦ YER
٢٥ ZWL٤٦٥٫١٥١ YER
٥٠ ZWL٩٣٠٫٣٠١ YER
١٠٠ ZWL١٬٨٦٠٫٦ YER
٥٠٠ ZWL٩٬٣٠٣٫٠١ YER
١٬٠٠٠ ZWL١٨٬٦٠٦ YER
٥٬٠٠٠ ZWL٩٣٬٠٣٠٫١ YER
١٠٬٠٠٠ ZWL١٨٦٬٠٦٠ YER

مخطط YER إلى ZWL

1 YER = ٠ ZWL

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل الدولار الزيمبابوي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٥٥٥١٩١٢٣٫٣٤
منخفض
٠٫٠٥٣٥١٢٠٫٠٥٢٩١٠
المتوسط
٠٫٠٥٤٢٥٩٣٤٫٨٩٣
التقلب
٠٫٩٩٪؜٨١٫٤٤٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
zwl

ZWL - الدولار الزيمبابوي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار الزيمبابوي هو سعر الصرف للزوج ZWL إلى USD. رمز العملة لـ Zimbabwean Dollars هو ZWL. رمز العملة هو $.

More الدولار الزيمبابوي info

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