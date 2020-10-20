١ YER إلى ZMW

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٠٫٠٩٧٢٤٥٥٧٩ الكواشا الزامبية

1 ZMW = ١٠٫٢٨٣٢ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى الكواشا الزامبية التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٠:٤٢ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى الكواشا الزامبية

yer
YER
zmw
ZMW
١ YER٠٫٠٩٧٢٤٥٦ ZMW
٥ YER٠٫٤٨٦٢٢٨ ZMW
١٠ YER٠٫٩٧٢٤٥٦ ZMW
٢٥ YER٢٫٤٣١١٤ ZMW
٥٠ YER٤٫٨٦٢٢٨ ZMW
١٠٠ YER٩٫٧٢٤٥٦ ZMW
٥٠٠ YER٤٨٫٦٢٢٨ ZMW
١٬٠٠٠ YER٩٧٫٢٤٥٦ ZMW
٥٬٠٠٠ YER٤٨٦٫٢٢٨ ZMW
١٠٬٠٠٠ YER٩٧٢٫٤٥٦ ZMW

حوِّل الكواشا الزامبية إلى الريال اليمني

zmw
ZMW
yer
YER
١ ZMW١٠٫٢٨٣٢ YER
٥ ZMW٥١٫٤١٦٢ YER
١٠ ZMW١٠٢٫٨٣٢ YER
٢٥ ZMW٢٥٧٫٠٨١ YER
٥٠ ZMW٥١٤٫١٦٢ YER
١٠٠ ZMW١٬٠٢٨٫٣٢ YER
٥٠٠ ZMW٥٬١٤١٫٦٢ YER
١٬٠٠٠ ZMW١٠٬٢٨٣٫٢ YER
٥٬٠٠٠ ZMW٥١٬٤١٦٫٢ YER
١٠٬٠٠٠ ZMW١٠٢٬٨٣٢ YER

مخطط YER إلى ZMW

1 YER = ٠ ZMW

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل الكواشا الزامبية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫١٠٦٧٢٠٫١٠٩٤٢
منخفض
٠٫٠٩٥٨٢٠٠٫٠٩٥٨٢٠
المتوسط
٠٫١٠٢٨٧٠٫١٠٣٦٠
التقلب
١٫٣٤٪؜١٫٨٠٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
zmw

ZMW - الكواشا الزامبية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكواشا الزامبية هو سعر الصرف للزوج ZMW إلى USD. رمز العملة لـ Zambian Kwacha هو ZMW. رمز العملة هو ZK.

More الكواشا الزامبية info

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