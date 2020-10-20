١ YER إلى ZMK

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٩٧٫٢٤٥٥٧٩ الكواشا الزامبية

1 ZMK = ٠٫٠١٠٢٨٣٢ YER

ZMK استُبدِلَت بـ ZMW

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى الكواشا الزامبية التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٠:٤٢ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى الكواشا الزامبية

yer
YER
zmk
ZMK
١ YER٩٧٫٢٤٥٦ ZMK
٥ YER٤٨٦٫٢٢٨ ZMK
١٠ YER٩٧٢٫٤٥٦ ZMK
٢٥ YER٢٬٤٣١٫١٤ ZMK
٥٠ YER٤٬٨٦٢٫٢٨ ZMK
١٠٠ YER٩٬٧٢٤٫٥٦ ZMK
٥٠٠ YER٤٨٬٦٢٢٫٨ ZMK
١٬٠٠٠ YER٩٧٬٢٤٥٫٦ ZMK
٥٬٠٠٠ YER٤٨٦٬٢٢٨ ZMK
١٠٬٠٠٠ YER٩٧٢٬٤٥٦ ZMK

حوِّل الكواشا الزامبية إلى الريال اليمني

zmk
ZMK
yer
YER
١ ZMK٠٫٠١٠٢٨٣٢ YER
٥ ZMK٠٫٠٥١٤١٦٢ YER
١٠ ZMK٠٫١٠٢٨٣٢ YER
٢٥ ZMK٠٫٢٥٧٠٨١ YER
٥٠ ZMK٠٫٥١٤١٦٢ YER
١٠٠ ZMK١٫٠٢٨٣٢ YER
٥٠٠ ZMK٥٫١٤١٦٢ YER
١٬٠٠٠ ZMK١٠٫٢٨٣٢ YER
٥٬٠٠٠ ZMK٥١٫٤١٦٢ YER
١٠٬٠٠٠ ZMK١٠٢٫٨٣٢ YER

مخطط YER إلى ZMK

1 YER = ٠ ZMK

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل الكواشا الزامبية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫١٠٦٧٢٠٫١٠٩٤٢
منخفض
٠٫٠٩٥٨٢٠٠٫٠٩٥٨٢٠
المتوسط
٠٫١٠٢٨٧٠٫١٠٣٦٠
التقلب
١٫٣٤٪؜١٫٨٠٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
zmk

ZMK - الكواشا الزامبية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكواشا الزامبية هو سعر الصرف للزوج ZMK إلى USD. رمز العملة لـ Zambian Kwacha هو ZMK.

More الكواشا الزامبية info

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