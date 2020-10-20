١ YER إلى XRP

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٠٫٠٠٨٧٥١٥٥٠٧ Ripple

1 XRP = ١١٤٫٢٦٥ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
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الريال اليمني إلى Ripple التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٢:٣٠ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى Ripple

yer
YER
xrp
XRP
١ YER٠٫٠٠٨٧٥١٥٥ XRP
٥ YER٠٫٠٤٣٧٥٧٨ XRP
١٠ YER٠٫٠٨٧٥١٥٥ XRP
٢٥ YER٠٫٢١٨٧٨٩ XRP
٥٠ YER٠٫٤٣٧٥٧٨ XRP
١٠٠ YER٠٫٨٧٥١٥٥ XRP
٥٠٠ YER٤٫٣٧٥٧٨ XRP
١٬٠٠٠ YER٨٫٧٥١٥٥ XRP
٥٬٠٠٠ YER٤٣٫٧٥٧٨ XRP
١٠٬٠٠٠ YER٨٧٫٥١٥٥ XRP

حوِّل Ripple إلى الريال اليمني

xrp
XRP
yer
YER
١ XRP١١٤٫٢٦٥ YER
٥ XRP٥٧١٫٣٢٧ YER
١٠ XRP١٬١٤٢٫٦٥ YER
٢٥ XRP٢٬٨٥٦٫٦٤ YER
٥٠ XRP٥٬٧١٣٫٢٧ YER
١٠٠ XRP١١٬٤٢٦٫٥ YER
٥٠٠ XRP٥٧٬١٣٢٫٧ YER
١٬٠٠٠ XRP١١٤٬٢٦٥ YER
٥٬٠٠٠ XRP٥٧١٬٣٢٧ YER
١٠٬٠٠٠ XRP١٬١٤٢٬٦٥٠ YER

مخطط YER إلى XRP

1 YER = ٠ XRP

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل Ripple

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٨٥٥٦٠٠٫٠٠٨٥٥٦٠
منخفض
٠٫٠٠٧٥٩٩٥٠٫٠٠٦٤٥٥٧
المتوسط
٠٫٠٠٨١٧٦١٠٫٠٠٧٧٦٠١
التقلب
١٫٨٦٪؜٢٫٦٢٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
xrp

XRP - Ripple

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Ripple هو سعر الصرف للزوج XRP إلى USD. رمز العملة لـ Ripple هو XRP.

More Ripple info

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