١ YER إلى XPT

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1

‏١ الريال اليمني =

‏٠٫٠٠٠٠٠٣٩٨٨٠١٨٨٦٦ أوقية بلاتينيوم

1 XPT = ٢٥٠٬٧٥١ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى أوقية بلاتينيوم التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٠:٤١ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى أوقية بلاتينيوم

yer
YER
xpt
XPT
١ YER٠٫٠٠٠٠٠٣٩٨٨٠٢ XPT
٥ YER٠٫٠٠٠٠١٩٩٤٠١ XPT
١٠ YER٠٫٠٠٠٠٣٩٨٨٠٢ XPT
٢٥ YER٠٫٠٠٠٠٩٩٧٠٠٥ XPT
٥٠ YER٠٫٠٠٠١٩٩٤٠١ XPT
١٠٠ YER٠٫٠٠٠٣٩٨٨٠٢ XPT
٥٠٠ YER٠٫٠٠١٩٩٤٠١ XPT
١٬٠٠٠ YER٠٫٠٠٣٩٨٨٠٢ XPT
٥٬٠٠٠ YER٠٫٠١٩٩٤٠١ XPT
١٠٬٠٠٠ YER٠٫٠٣٩٨٨٠٢ XPT

حوِّل أوقية بلاتينيوم إلى الريال اليمني

xpt
XPT
yer
YER
١ XPT٢٥٠٬٧٥١ YER
٥ XPT١٬٢٥٣٬٧٦٠ YER
١٠ XPT٢٬٥٠٧٬٥١٠ YER
٢٥ XPT٦٬٢٦٨٬٧٨٠ YER
٥٠ XPT١٢٬٥٣٧٬٦٠٠ YER
١٠٠ XPT٢٥٬٠٧٥٬١٠٠ YER
٥٠٠ XPT١٢٥٬٣٧٦٬٠٠٠ YER
١٬٠٠٠ XPT٢٥٠٬٧٥١٬٠٠٠ YER
٥٬٠٠٠ XPT١٬٢٥٣٬٧٦٠٬٠٠٠ YER
١٠٬٠٠٠ XPT٢٬٥٠٧٬٥١٠٬٠٠٠ YER

مخطط YER إلى XPT

1 YER = ٠ XPT

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل أوقية بلاتينيوم

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٠٤٤٥٣٧٠٫٠٠٠٠٠٤٤٦٠٠
منخفض
٠٫٠٠٠٠٠٣٩١٢٣٠٫٠٠٠٠٠٣٦٨٠٢
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٠٤١٥٨٠٠٫٠٠٠٠٠٤١٧٢٧
التقلب
٤٫٩٣٪؜٥٫٥٧٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
xpt

XPT - أوقية بلاتينيوم

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة أوقية بلاتينيوم هو سعر الصرف للزوج XPT إلى USD. رمز العملة لـ Platinum Ounces هو XPT.

More أوقية بلاتينيوم info

أزواج العملات الريال اليمني (YER) الشهيرة

usd

YER إلى USD

eur

YER إلى EUR

gbp

YER إلى GBP

jpy

YER إلى JPY

cad

YER إلى CAD

aud

YER إلى AUD

chf

YER إلى CHF

cny

YER إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 113 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings