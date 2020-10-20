١ YER إلى XPF

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٠٫٤٤١٩٤٢٥٥ الفرنك الباسيفيكي

1 XPF = ٢٫٢٦٢٧٤ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى الفرنك الباسيفيكي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٠:٤١ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى الفرنك الباسيفيكي

yer
YER
xpf
XPF
١ YER٠٫٤٤١٩٤٣ XPF
٥ YER٢٫٢٠٩٧١ XPF
١٠ YER٤٫٤١٩٤٣ XPF
٢٥ YER١١٫٠٤٨٦ XPF
٥٠ YER٢٢٫٠٩٧١ XPF
١٠٠ YER٤٤٫١٩٤٣ XPF
٥٠٠ YER٢٢٠٫٩٧١ XPF
١٬٠٠٠ YER٤٤١٫٩٤٣ XPF
٥٬٠٠٠ YER٢٬٢٠٩٫٧١ XPF
١٠٬٠٠٠ YER٤٬٤١٩٫٤٣ XPF

حوِّل الفرنك الباسيفيكي إلى الريال اليمني

xpf
XPF
yer
YER
١ XPF٢٫٢٦٢٧٤ YER
٥ XPF١١٫٣١٣٧ YER
١٠ XPF٢٢٫٦٢٧٤ YER
٢٥ XPF٥٦٫٥٦٨٤ YER
٥٠ XPF١١٣٫١٣٧ YER
١٠٠ XPF٢٢٦٫٢٧٤ YER
٥٠٠ XPF١٬١٣١٫٣٧ YER
١٬٠٠٠ XPF٢٬٢٦٢٫٧٤ YER
٥٬٠٠٠ XPF١١٬٣١٣٫٧ YER
١٠٬٠٠٠ XPF٢٢٬٦٢٧٫٤ YER

مخطط YER إلى XPF

1 YER = ٠ XPF

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل الفرنك الباسيفيكي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٤٤٦٥٤٠٫٤٤٨٨٢
منخفض
٠٫٤٣٧١٨٠٫٤٣٧١٨
المتوسط
٠٫٤٤٣٣٠٠٫٤٤٢٩٠
التقلب
٠٫٢٩٪؜٠٫٢٩٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
xpf

XPF - الفرنك الباسيفيكي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الباسيفيكي هو سعر الصرف للزوج XPF إلى USD. رمز العملة لـ CFP Francs هو XPF. رمز العملة هو ₣.

More الفرنك الباسيفيكي info

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